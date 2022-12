Bommelding maakt einde aan optreden Patti LaBelle

Kopieer naar clipboard

Patti LaBelle Ⓒ AFP

Milwaukee - Een optreden van de Amerikaanse soulzangeres Patti LaBelle, vooral bekend door de wereldhit Lady Marmalade (Voulez-vous couchez avec moi?), is zaterdagavond (lokale tijd) voortijdig beëindigd vanwege een bommelding in het Riverside-theater in het Amerikaanse Milwaukee.