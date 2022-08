Hollywood rouwt om overlijden Grease-actrice Olivia Newton-John

John Travolta, Olivia’s tegenspeler in Grease, spreekt op Instagram over de ’ongelooflijke impact’ die ze heeft achtergelaten. „Mijn liefste Olivia, jij maakte al onze levens zo veel beter. Jouw impact was ongelofelijk”, schrijft Travolta bij een oude foto van Newton-Jonn. „Ik houd zo veel van je. We zullen elkaar weer zien en allemaal weer samen zijn. De jouwe vanaf het eerste moment dat ik je zag, voor altijd! Jouw Danny, jouw John”, besluit de acteur.

Robin Roberts, presentatrice van de Amerikaanse ochtendshow Good Morning America, deelde haar medeleven in haar Instastories. Bij Robin werd, evenals de overleden Olivia, borstkanker vastgesteld. „Heel triest nieuws”, schrijft ze. „Grote bewondering voor hoe moedig ze tegen borstkanker heeft gevochten. Gecondoleerd aan haar liefhebbende familie en vrienden.”

Actrice Barbra Streisand schrijft op Instagram dat Olivia ’te jong is om deze wereld te verlaten’.

„We hebben een geweldige, iconische artiest verloren in Olivia Newton John, die te vroeg van ons is heengegaan”, schrijft Star Trek-acteur George Takei op Twitter.

Ook BN’ers bedroefd

Meerdere bekende Nederlanders hebben maandagavond op sociale media bedroefd gereageerd. „Een jeugdidool is er niet meer!” twittert dj Erik de Zwart, die warme herinneringen koestert aan Olivia. „Heb haar een keer ontmoet en mogen interviewen in Ahoy. Een legende.”

Ook andere prominenten spreken van een jeugdidool. „Zoveel jeugdherinneringen. Veel te jong gestorven”, schrijft acteur Jon van Eerd. „Ik was smoorverliefd op Olivia Newton-John uit Grease”, deelt collega-acteur Diederik Ebbinge. „Op het verlegen kakmeisje dan. Toen ze op het eind strak in het leer en in de krul op die kermis verscheen was de lol er voor mij volledig af”, voegt hij er met een kwinkslag aan toe.

Dj Jeroen van Inkel en presentator Jan de Hoop noemen het overlijden van de Brits-Australische ’veel te vroeg’. „Wat een drama. Veel te jong”, aldus de NPO Radio 2-jock. „Oprecht jammer en verdrietig”, aldus de voormalig RTL Ontbijtnieuwslezer. „Een mooi mens Olivia gaat veel te vroeg van ons heen.”

Bettina Holwerda, die in 2008 de rol van Sandy speelde in de Nederlandse uitvoering van de musical Grease, deelt op Instagram een foto van Newton-John. „De enige echte Sandy. Wat een voorbeeld, wat een ster”, schrijft ze erbij. Haar echtgenoot Jim Bakkum, die in het stuk de rol van haar tegenspeler Danny vertolkte, schrijft: „Voor altijd Sandy. R.I.P. Olivia Newton-John.”