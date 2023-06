Andrew Tate aangeklaagd voor mensenhandel en verkrachting

De 36-jarige Andrew, zijn broer en de twee andere verdachten ontkennen de beschuldigingen. De gebroeders Tate werden eind 2022 in hun huis in Boekarest voor het eerst gearresteerd op verdenking van mensensmokkel en verkrachting. Op 31 maart werd hun hechtenis omgezet in huisarrest.

Andrew Tate, een voormalige kickbokser, heeft miljoenen volgers op sociale media. Vanwege zijn haatzaaiende opmerkingen richting vrouwen werd hij in het verleden van platforms als Twitter en Instagram verbannen.

In eerder uitgelekte gerechtelijke documenten staan volgens de BBC getuigenissen van vermeende slachtoffers die beweren onder dreiging van geweld gedwongen te zijn om 10.000 euro per maand te verdienen op socialemediaplatforms. Aanklagers hebben zeven vrouwen geïdentificeerd als slachtoffers.