Opnieuw uitstel voor tour Within Temptation en Evanescence

„Terwijl de wereld langzaam weer opengaat, waren we er optimistisch over dat de tour daadwerkelijk in maart en april plaats zou vinden. Veel landen hebben echter nog steeds beperkingen en daarom zijn we om logistieke redenen genoodzaakt om nu een beslissing te nemen”, melden de rockbands uit Nederland en de Verenigde Staten op onder andere Facebook en Twitter. De groepen melden ook dat ze begrijpen dat fans reizen hebben geboekt om bij de concerten aanwezig te zijn en dat ze hopen dat dit de laatste keer is dat de tour moet worden verzet.

Tijdens de Worlds Collide Tour zouden Within Temptation en Evanescence verschillende Europese landen aandoen, waaronder ook Nederland en België. De bands zeggen de komende dagen met nieuwe data te komen. Gekochte kaarten blijven geldig.