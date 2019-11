Barman First Dates: haat-liefdeverhouding met alcohol

De barman bespreekt zijn alcoholprobleem in een interview met de VARAgids. Victor groeide op met een zusje met het syndroom van Down, ging in 2016 door een diep dal toen zijn toenmalige vriendin hem na een lange wereldreis in de steek liet en bij zijn nieuwe vriendin is nu de diagnose MS gesteld. Die optelsom maakt dat Victor ’zwarte, depressieve periodes’ in zijn leven heeft gekend. „En met Koning alcohol heb ik ook een haat-liefdeverhouding. Ik ben in het verleden met hulp negen maanden nuchter geweest. Op dit moment ben ik ook weer een paar weken nuchter, omdat ik het nog altijd moeilijk vind om mijn drankgebruik in de hand te houden”, zegt hij.

Momenteel praat hij over zijn problemen met een psycholoog. „Mijn leven kent hoge pieken en diepe dalen. Dat is iets waarmee ik op dit moment ook met een psycholoog mee bezig ben. Ik heb al eens eerder negen maanden tweemaal per week in therapie gezeten.”

