ANASTACIA: ’Nu kan ik weer VLAMMEN’

Anastacia is terug. Vanaf volgende maand is zij te bewonderen in de Nederlandse theaterzalen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

De Amerikaanse superster ANASTACIA, die volgende maand in Nederland in We Will Rock You haar musicaldebuut maakt, heeft zichzelf verbaasd nu ze, naast zingen, ook een groot acteer- en danstalent blijkt te hebben. ,,Ik wist niet dat ik dit in me had’’, vertelt ze, in gesprek met PRIVÉ.