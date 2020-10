The Rock viert 200 miljoen volgers op Instagram

„Dit is wat ik heb geleerd in de afgelopen weken, misschien hebben jullie er wat aan”, vertelt Dwayne die afgelopen week in opspraak raakte toen hij voor het eerst zijn politieke voorkeur naar de Democraten uitsprak. „Spreek altijd jouw waarheid. En als je dat doet, doe het eervol, meelevend, respectvol en met beheersing en empathie.”

The Rock is met zijn 200 miljoen volgers de meest gevolgde Amerikaanse man in de wereld. Voetballer Cristiano Ronaldo is de meest gevolgde man van de wereld met maar liefst 39 miljoen volgers meer dan de acteur. Op Instagram schrijft Dwayne, vader van Jasmine (4) en Tiana (2), er nog een titel erbij: "Het belangrijkst: de nummer één beste vader thuis."