Ariana Grande ’overdonderd’ bij terugkeer in Manchester

Ariana Grande was voor het eerst sinds haar benefietconcert One Love in juni 2017 terug in Manchester. De plek waar destijds een maand eerder een terroristische aanslag werd gepleegd tijdens een van haar reguliere concerten. De zangeres trad op tijdens Manchester Pride en bekende aan het publiek ’enorm nerveus en overdonderd te zijn’. Dit meldt de BBC.