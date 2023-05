René Froger in tranen na hereniging met Ernst Daniël Smid: ’Heerlijk om je weer te zien’

In het programma, waar bekende Nederlanders een duet zingen met iemand die ze niet kunnen zien, is Froger een van de panelleden van deze week. Hij zingt samen met Smid het nummer Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy. Hoewel Froger in de eerste ronde nog niet weet met wie hij een duet zingt, komt hij daar in de tweede ronde al gauw achter. „Daar kan ik emotioneel van worden, als het is wie ik denk”, aldus Froger.

Na het derde optreden is het voor Froger zo klaar als een klontje: „Weg met die muur. Weg ermee. Ik wil m’n vriend zien!” Als de muur eenmaal weg is, sluiten de twee artiesten elkaar in de armen. „Heerlijk om je weer te zien, vriend!”, aldus een geëmotioneerde Froger. Na het optreden krijgt Smid een daverend applaus en een staande ovatie van het publiek en de panelleden.

Het optreden van Ernst Daniël Smid, die de ziekte van Parkinson heeft, is extra bijzonder. Zijn conditie verslechterde in de afgelopen jaren in rap tempo, waardoor hij niet meer in staat was om te zingen. Na een hersenoperatie in 2022 gaat het weer een stuk beter met de zanger.