Nieuwe Sex and the City-film UITGESLOTEN!

De al jarenlange vete tussen KIM CATRALL (62) en SARAH JESSICA PARKER (54), voormalige collega’s uit hitserie Sex and the City, is laatstgenoemde niet in de koude kleren gaan zitten. Al tijden hebben de twee bloedbonje en die haat en nijd lijkt vooral van de kant van Catrall te komen. In een interview zegt Sarah nu: „Mijn hart is gebroken. Dit doet gewoon heel veel pijn.”