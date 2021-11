Na Astroworld-drama: Travis Scott voor het eerst weer in openbaar gezien met Mark Wahlberg en Michael Jordan

Rapper Travis Scott is voor het eerst sinds het drama dat plaatsvond bij zijn muziekfestival Astroworld weer in het openbaar gezien. De rapper is van zijn woonplaats Houston naar Californië gevlogen om met zijn familie Thanksgiving te vieren én om te golfen met Michael Jordan, Mark Wahlberg, Said Taghmaoui en Corey Gamble, de vriend van ’schoonmoeder’ Kris Jenner. Dat meldt TMZ.