Rihanna stopt als CEO van eigen lingeriemerk

Vrijdag was haar laatste dag als chief executive officer. Vanaf komende maandag neemt Hillary Super haar taken over. Super was eerder als CEO actief voor de Anthropologie Group. Rihanna is erg in haar nopjes met haar opvolger. „Ze is een sterke leider en is gefocust om het bedrijf naar een nog hoger niveau te tillen”, laat ze weten.

Dat Rihanna een stap terug doet, wil niet zeggen dat ze niks meer met Savage X Fenty te maken heeft. Ze zal als uitvoerend bestuurder nog nauw betrokken zijn bij het concern dat ze in 2018 oprichtte.

„Het was prachtig te zien dat onze bedrijfsvisie in de afgelopen vijf jaar zo’n ongelooflijke impact heeft gehad op de sector”, zei Rihanna in een verklaring tegen Vogue Business. „Dit is nog maar het begin voor ons en we zullen blijven uitbreiden op een manier die altijd aansluit bij de wensen van de consument.”