Britse feelgood-serie The Durrells nu te zien op de NPO

Josh O’Connor (uiterst links) ervoer de opnamen van The Durrells als een ’droombaan’ waarbij cast en crew na een lange draaidag gebakken feta aten op het strand achter het familiehuis. Ⓒ Foto Max

Omroep Max heeft een uitstekende zet gedaan met de aankoop van de BBC-serie The Durrells. De feelgoodserie, vanaf vanavond te zien, wordt met recht troost-tv voor het hele gezin genoemd. Daarnaast voert het drama de kijker, in een tijd dat een zorgeloze zomervakantie allesbehalve vanzelfsprekend lijkt, even naar het zonnige Corfu.