Film over Aretha Franklin succes in Nederlandse bios

De film trok donderdagavond meer bezoekers dan grote titels als Gemini Man (met Will Smith) en Downton Abbey, blijkt uit de cijfers van de bioscoopsector.

Franklin wilde zelf niet dat de filmopnames ooit zouden worden vrijgegeven. Omdat er problemen waren met de geluidsbewerking van de film, werden de prints in een kluis gelegd bij studio Warner. Na haar dood in 2018 gaf haar familie alsnog toestemming de beelden te bewerken en uit te brengen. De film kreeg lyrische recensies.

Terminator: Dark Fate

Ook twee andere nieuwe releases van deze week doen het goed. Terminator: Dark Fate, het eerste vervolg in de reeks in bijna dertig jaar waar geestelijk vader James Cameron het verhaal voor bedacht, komt met 9000 bezoekers binnen op de tweede plek in de lijst; Joker, die al een maand volle zalen trekt, blijft titelheld Arnold Schwarzenegger maar nét voor.

De Nederlandse thriller Bumperkleef, met Jeroen Spitzenberger als verkeershufter die het aan de stok krijgt met een andere weggebruiker, komt binnen op de veertiende plek in de lijst. Het is daarmee buiten de romantische komedies de best scorende Nederlandse filmproductie in de bioscopen op dit moment.