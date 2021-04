Duitse songfestivalzanger ook in IJslands nummer te horen

Jendrik Sigwart Ⓒ ANP/HH

De Duitse songfestivalinzending Jendrik Sigwart is tijdens de komende editie niet alleen tijdens zijn eigen nummer te horen maar ook als IJsland aan de beurt is. De zanger heeft in het geheim vocalen ingezongen voor het liedje van Daði og Gagnamagnið, zo onthult hij in een video op TikTok.