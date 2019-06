Catherine: maak het beste van tijd met gezin

De hertogin van Cambridge schreef hierover vanwege de Children’s Hospice Week in het Verenigd Koninkrijk. „Kinderhospices zijn toevluchtsoorden voor degenen die de zwaarste tijden doormaken. Ze helpen families en verzorgers om levenslange herinneringen op te bouwen die cruciaal, gelukkig en vaak vol met gelach zijn”, schrijft Catherine, die beschermvrouwe van de East Anglia’s Children’s Hospices is.

De hele week zullen persoonlijke verhalen van gezinnen over hospices worden gedeeld. „Ik hoop dat die iedereen inspireren om het uiterste te halen uit de tijd die we hebben met onze familie, dat we ervoor zorgen dat elk moment telt en dat we herinneringen kunnen maken die voor altijd blijven bestaan.”