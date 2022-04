Céline Dion stelt Europese tour uit wegens gezondheidsproblemen

„Het spijt me zo dat we onze tourplannen voor Europa nog een keer moeten wijzigen; eerst moesten we de shows verplaatsen vanwege de pandemie, nu zijn het mijn gezondheidsproblemen die ervoor zorgen dat we de shows uitstellen”, zegt Dion in een videoboodschap.

De 54-jarige Dion had de eerste 52 shows van de tournee voltooid voordat de pandemie in maart 2020 uitbrak, maar kreeg onlangs te maken met ernstige en aanhoudende spierkrampen die haar verhinderen op te treden. Hoewel haar medisch team haar nog steeds behandelt, duurt het herstel langer dan ze had gehoopt. „Het gaat een beetje beter met me...maar ik heb nog steeds wat spasmen”, stelt de zangeres. „Ik moet in topvorm zijn als ik op het podium sta. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten, maar ik ben er gewoon nog niet....”

Concertpromotor Green House Talent laat weten dat de kaarten voor de verzette shows geldig blijven voor de nieuwe data.