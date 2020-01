Peter Koelewijn ontvangt koninklijke onderscheiding

Koelewijn was onder valse voorwendselen samen met zijn vrouw Els naar het café van de Wisseloord Studio’s in de Gooise plaats gelokt om te vieren dat het aanstaande woensdag precies zestig jaar geleden is dat het nummer Kom van dat dak af werd uitgebracht. Hij scoorde toentertijd met zijn band The Rockets een enorme hit met het liedje. In zijn carrière als muzikant en producer heeft hij al vele onderscheidingen en awards ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor de productie van hits als Alice, who the Fuck is Alice?, Dr. Bernhard en Pappie loop toch niet zo snel.

De Hilversumse burgemeester benadrukte dat de rocker een indrukwekkende staat van dienst heeft. Niet alleen als zanger, maar ook als producer van talloze liedjes van nationale en internationale artiesten. Jaren geleden zou Koelewijn ook al een lintje ontvangen, maar toen werd hij onderweg aangehouden met een slok op en kreeg hij het niet. Het was vooral aan Frits Spits en vrienden van de grondlegger van de Nederlandse popmuziek te danken dat hij alsnog in aanmerking kwam voor een koninklijke onderscheiding.

Nadat hij zijn lintje kreeg opgespeld gaf hij een optreden met de oorspronkelijke bandleden van The Rockets.