Crown-ster Bonham Carter: ’Netflix, het is onze morele plicht!’

In The Crown: The Official Podcast zegt de 54-jarige actrice: „Het is gedramatiseerd en ik vind dat het onze morele plicht is om te zeggen: ’Wacht even, jongens. Dit is geen docudrama, het is een dramasérie. Dat zijn twee verschillende dingen.’”

Bonham Carter – die Oscarnominaties kreeg voor haar rollen in The Wings of the Dove (1997) en The King’s Speech (2010) – voegt eraan toe dat ’de echte documentaire’ het ’verbazingwekkende onderzoekswerk’ is dat scenarioschrijver Peter Morgan van tevoren doet. „Als dat achter de rug is, verandert Peter het een en ander, waarna hij gaat ’jongleren’.”

Feit en fictie

In het meest recente seizoen van The Crown, seizoen vier, wordt de rommelige relatie van prins Charles en prinses Diana onder de loep genomen. De negatieve manier waarop de koninklijke familie wordt geportretteerd en hoe de zaken eraan toegaan, zorgde voor flink wat opschudding.

Zo drong de Britse politicus Oliver Dowden onlangs al bij de streamingdienst aan om een disclaimer toe te voegen aan de serie. „Het is een prachtig staaltje fictie, dus net als bij andere tv-producties zou Netflix in het begin heel duidelijk moeten zijn dat er sprake is van fictie”, vertelde hij afgelopen weekend in The Daily Mail. „gebeurt dat niet, dan denk ik dat een generatie kijkers – die deze gebeurtenissen niet hebben meegemaakt – feit en fictie niet van elkaar kunnen onderscheiden.”