Jeroen van Merwijk gediagnosticeerd met darmkanker

Van Merwijk voelde onlangs na een optreden iets in zijn buik en ging naar de dokter. „Weer twee weken later kreeg ik na een aantal onvergetelijke onderzoeken in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, het bericht dat ik leed aan darmkanker met uitzaaiingen”, schrijft hij op Instagram. „Afgelopen vrijdag ben ik begonnen met een levensverlengende chemokuur, die ervoor moet zorgen dat ik nog een poosje onder de mensen ben.”

De cabaretier is in afwachting van hoe de behandeling gaat vallen. „Ik heb de eerste tintelingen in de vingertoppen en die rond mijn mond en achter mijn ogen inmiddels achter de rug en ben in afwachting van de misselijkheid. Tot nu toe gaat alles volgens het boekje, wou ik maar zeggen.”

Van Merwijk blijft ondanks alles positief. „Wat mij betreft kunnen jullie nog een tijdje genieten van het veelzijdige genie en morele kompas dat zich nu al bijna 65 jaar Jeroen van Merwijk mag noemen. Ik vond wel, dat jullie dit even moesten weten. Heel veel liefs en tot hopelijk gauw.”