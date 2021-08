Premium Het beste van De Telegraaf

Informatie-lawine centraal op Noorderlicht Fotofestival Na ’begrijpend lezen’ ook ’begrijpend kijken’?

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Roosje Klap (m.) en het team van ARK, samen met de gifgroene schermen van hun nieuwste installatie. Ⓒ Iris Duvekot

Of je nou kiest voor Twitter of TikTok, mainstream media of obscuurdere nieuwsplatforms; de dagelijkse stroom aan beelden is nauwelijks nog te bevatten. Wat doet die overvloed aan indrukken met ons? Via uiteenlopende exposities, VR-installaties en andere kunstwerken, laat het Noorderlicht Fotofestival die vraag overal doorgalmen.