Prins Harry en Jon Bon Jovi duiken Abbey Road Studios in

Het is een van de laatste dingen die Harry zal doen voordat hij op 1 april zijn koninklijke titel neerlegt. „Ik ga hem een tamboerijn geven en zien wat hij gaat doen”, grapte Bon Jovi over hun samenwerking. De muzikant onthulde ook de bijnaam die hij had bedacht voor de Britse prins: ’The Artist Formerly Known as Prince’, doelend op de artiestennaam die zanger en gitarist Prince zichzelf gaf in de jaren negentig.

Bon Jovi schreef het nummer Unbroken oorspronkelijk voor een Amerikaanse documentaire, maar stuurde het lied ook naar prins Harry. Die vond het geweldig als lied voor de Invictus Games. „Hij zei ’ja’ en is er echt voor gegaan”, vertelde de rocker.