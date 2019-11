Gordon en Patty samen op reis voor nieuw programma

Ⓒ ANP Kippa

Gordon en Patty Brard zijn weer op het vliegtuig gestapt voor een nieuw reisprogramma. Nadat het duo enkele al een paar weken heeft rondgereisd is het nu tijd om Azië te ontdekken. „Safe on the ground! Ni hao! #avonturenboek #jutenjuul #newshow #sbs6”, schrijft de zanger dinsdag op Instagram bij een foto van hen samen op de luchthaven.