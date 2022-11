Kim en Ye samen gespot bij sportwedstrijd zoon

Kim en Ye moedigden Saint aan, samen met hun oudste dochter North, tijdens zijn Americanfootballwedstrijd in Inglewood, Californië. De drie waren ondertussen met elkaar aan het kletsen.

Vorige maand waren de realityster en de rapper samen bij een basketbalwedstrijd van North, maar bleven toen juist uit elkaars buurt. Volgens ingewijden was Kardashian op dat moment boos omdat haar ex een T-shirt met de tekst White Lives Matter droeg.

De rapper haalt sinds de breuk met zijn ex-vrouw begin vorig jaar geregeld via sociale media naar haar uit. Daar is Kardashian niet van gediend. Ook niet van de antisemitische uitingen waarvoor West onlangs onder vuur kwam te liggen. „Haatdragende taal is nooit oké of goed te praten”, schreef Kardashian op Twitter. „Ik steun de Joodse gemeenschap en vraag onmiddellijk een einde te maken aan het verschrikkelijke geweld en de haatdragende retoriek tegen Joden.”