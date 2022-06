Mart Hoogkamer verlaat podium ’na zestien seconden’

In een video, die is gedeeld op Dumpert, is te zien dat de zanger het lied Ik Ga Zwemmen zingt. Nadat biertjes naar het podium worden gegooid zegt de zanger: „Niet doen, niet doen, niet doen, anders ga ik er vanaf.” Een paar seconden later zegt Hoogkamer „later jongens, later” en verlaat het podium. Op sociale media is het publiek verdeeld. Sommigen vinden het ’wat zwak’ van de artiest dat hij het optreden zo snel afbreekt terwijl het ’maar om drie biertjes ging’ en hij ’niet geraakt werd’, maar velen geven hem groot gelijk.

Manager Robert-Jan Schipper laat maandagochtend aan De Telegraaf weten dat hij niet begrijpt dat dit gedrag normaal wordt gevonden. „Dan zeggen ze: ’Het gaat maar om drie biertjes’. Of: ’Hij is niet geraakt’. Als ik met een pistool op iemand schiet, maar ik raak ’m niet, dan is het toch ook niet minder erg? Wat maakt het uit om hoeveel biertjes het gaat en of hij niet geraakt wordt? Er staan ook kinderen vooraan hè, die dat spul over zich heen krijgen. Of stel dat het Mart op zijn gezicht of op zijn microfoon raakt? Wij moeten daarna ook weer naar een volgend optreden.”

Hij begrijpt dat het rot is voor het overige publiek. „Het is rot voor hen, maar ook voor Mart. Wij rijden daar drie uur naar toe hè.” De geruchten dat het gage van Mart Hoogkamer rond de achtduizend euro bedraagt, geldt volgens hem niet voor dit optreden. „Zijn huidige gage ligt inderdaad tussen de 6900 en 8900 euro, maar zij hebben anderhalf jaar geleden al geboekt en toen was Marts gage nog niet zo hoog. Het geld gaat sowieso niet terug.” Belangrijker vindt hij nog: „Het heeft ook helemaal niets met geld te maken. Of het nou duizend euro is of tienduizend: je gooit gewoon geen bier. Ik snap niet hoe mensen kunnen beredeneren dat dit normaal is.”

In zijn Insta Stories laat hij weten hoe hij na ’zestien seconden al zes bier’ om zijn oren kreeg. In een filmpje is te zien hoe hij in de auto naar een ander feest rijdt en cynisch zegt: „Top hoor, die festivalletjes.” Om daar even later aan toe te voegen: „Schandalig.” Vervolgens deelt hij een filmpje waarin te zien is hoe hij bij zijn volgende optreden op het Vinkefest over regenplassen naar de tent gedragen wordt. „Zo kan het ook.”

Hoogkamer is niet de eerste artiest die het podium verlaat om deze reden. Ook Lil Kleine besloot eerder, tijdens een optreden in Hengevelde, het podium vlak na aanvang te verlaten vanwege biertjes die naar hem werden gegooid vanuit het publiek.