Tijdperk ten einde met ’Star Wars: The rise of Skywalker’

Star Wars: Episode IX, met Daisy Ridley als Rey, is vooralsnog het sluitstuk van de derde trilogie.

De oerknal vond plaats in 1977. Toen zag Star Wars: A new hope van geestelijk vader George Lucas het licht. Zijn ruimte-avontuur bleek het begin van een compleet universum, dat alsmaar verder uitdijt. Toch zal komende week met Star Wars: The rise of Skywalker ten minste één verhaallijn ten einde worden gebracht.