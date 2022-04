Joe Rogan: ’Door ophef over podcast meer abonnees gekregen’

„Het is interessant. Het aantal mensen dat me volgt is enorm gestegen”, aldus Rogan. Entertainmentblad The Hollywood Reporter bevestigt dat Rogans podcast meer luisteraars heeft gekregen op basis van ’bronnen’, gezien de muziekstreamingdienst deze cijfers niet publiekelijk wil delen. Wel stelt het tijdschrift dat het aantal volgers ’consistent’ is toegenomen en niet plotseling hard is toegenomen. Volgens ’een recente schatting’ zou Rogan gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering hebben, stelt het medium.

De podcast van Rogan kwam begin dit jaar onder vuur te liggen omdat hierin desinformatie over het coronavirus en vaccins zou worden verspreid. Ook zouden soms racistische uitspraken worden gedaan. Verschillende muzikanten zoals Neil Young en Joni Mitchell hebben hun muziek van Spotify verwijderd uit protest tegen de podcast van Rogan.

De presentator bekritiseerde in de podcastaflevering ook CNN, vanwege hun rapportage over de ophef. „Ja, de media gingen ervoor. Het is ook jammer dat de mensen die ervoor gingen CNN waren.” Het medium is ’onbetrouwbaar’ en ’bevooroordeeld’, vindt hij.