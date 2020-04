Nostalgiegolf: keert ook ’Doet-ie ’t’ terug op tv?

Archieffoto uit 1994 van Peter Jan Rens in Doet ie 't of Doet ie 't niet?. Ⓒ ANP

Opnieuw lijkt een oude titel op de nominatie te staan om terug te keren op televisie. Twee deponeringen van logo’s bij het merkenregister BOIP maken namelijk duidelijk dat Talpa afgelopen najaar werk heeft gemaakt van een vernieuwd Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet, zo ontdekte De Telegraaf. Het programma maakte in 1988 zijn debuut op de Nederlandse televisie, maar is al sinds 1997 van de buis verdwenen.