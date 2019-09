Trump: NBC moet Debra Messing ontslaan

Zo suggerereerde Messing dat liberalen in Hollywood rijke donoren van de Republikijnse president op een zwarte lijst zouden moeten zetten. Maar ook noemde ze in een tweet donkere aanhangers van Trump ’mentaal ziek’. Ze heeft zich hiervoor verontschuldigd en noemde de tweet een ’roekeloze actie’. Trump vergelijkt die uitspraak met het eerdere incident vorig jaar rond Roseanne Barr.

Barr werd ontslagen bij ABC nadat ze een tweet de wereld instuurde over Valerie Jarrett, een voormalig adviseur van Barack Obama, die ze ’een liefdesbaby van moslimbroeders en Planet of the Apes’ noemde.

Trump stelde:„Als Roseanne Barr zei wat Messing heeft gezegd, zelfs in een veel hoger gewaardeerde show, zou ze van de televisie gegooid worden. Zal Fake News NBC een racist toestaan om door te gaan? ABC ontsloeg Roseanne. Let op de dubbele standaard.”