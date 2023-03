Premium Het beste van De Telegraaf

In memoriam Robert Blake 1933 – 2023 Zo werd de bejubelde ’Baretta’ een paria van Hollywood

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Robert Blake in 1974. Ⓒ Getty Images

Robert Blake, die doorbrak als Tony Baretta en een glansrol speelde in de film Lost Highway, zal vooral worden herinnerd door sores in zijn privéleven. De acteur werd beschuldigd van de moord op zijn echtgenote. Een aanklacht die hem in een faillissement stortte en zijn carrière nog altijd overschaduwt, tot verdriet van fans.