Helft Britten van plan naar kroning Charles te kijken

In totaal stelt 46 procent van de ondervraagden dat ze naar het evenement zullen kijken. Daarnaast zegt 48 procent dat de kans klein of heel klein is dat zij de kroning volgen. De overige 5 procent heeft geen idee. Er zijn wel grote verschillen tussen leeftijdsgroepen. In de leeftijdscategorie 18-24 jaar antwoordt 59 procent dat de kans klein is dat zij naar de kroning gaan kijken. In de categorie 65+ zegt in totaal 32 procent dat de kans klein is dat ze de kroning gaan volgen.

YouGov peilde ook hoe belangrijk de kroning is voor de ondervraagden. Volgens het onderzoek van YouGov zegt 29 procent dat de kroning van Charles hen "niets kan schelen". Nog eens 35 procent zegt dat het ze "niet veel uitmaakt". Aan de andere kant geeft bijna een kwart van de respondenten (24 procent) aan dat ze de gebeurtenis "best belangrijk" vinden en 9 procent zegt er "veel om te geven". De overige 3 procent antwoordde "ik weet het niet".