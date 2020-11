Graham Norton heeft nieuwe radioklus te pakken

Graham, die vorige week aankondigde na tien jaar te stoppen met zijn radioprogramma bij de BBC, zal in het nieuwe jaar elke zaterdag en zondag te horen zijn. „Ik had het erg naar mijn zin waar ik zat, maar de kans om het hele weekend programma’s te maken was te mooi om voorbij te laten gaan”, aldus de presentator.

Graham blijft televisie maken voor de BBC. Zo zal hij niet stoppen met zijn wekelijkse talkshow en hoeven Britse kijkers het tijdens het Eurovisiesongfestival niet te doen zonder zijn commentaar.