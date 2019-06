’Chris Brown krijgt kind van ex-vriendin’

De moeder is zijn ex-vriendin Ammika Harris. Naar verluidt is Chris’ huidige vriendin Indyamarie bij hem weggegaan toen ze hoorde over de zwangerschap. Vooralsnog is er geen sprake van een hereniging tussen de zanger en Ammika.

Chris kreeg met ex Nia Guzman dochter Royalty. Eerder was de zanger samen met Rihanna. Die relatie strandde echter in 2009 nadat Chris haar tijdens een ruzie had afgeranseld.

Bekijk ook: Chris Brown komt niet opdagen bij hoorzitting