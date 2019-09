Nieuwe acteerklus voor Justin Timberlake

Palmer gaat over een voormalige college-football ster, die na een verblijf in de gevangenis terugkeert naar zijn woonplaats om zijn leven weer op de rit te krijgen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want hij krijgt te maken met conflicten uit het verleden. Daarnaast krijgt hij de zorg op zich van een bijzondere jongen, die door zijn moeder in de steek is gelaten.

Timberlake begon zijn acteercarrière in 2010, toen hij een rol had in de film The Social Network. In 2017 kreeg hij een Oscarnominatie voor de titelsong van de film Trolls, Can’t Stop The Feeling.