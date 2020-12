In ballingschap levende Juan Carlos viert kerst niet alleen

Juan Carlos leeft daar in ballingschap sinds hij werd beschuldigd van corruptie. Er is geen terugkeer gepland door Juan Carlos, maar er zijn wel plannen om Kerstmis door te brengen met zijn twee dochters en enkele kleinkinderen.

De gepensioneerde vorst vertrok in augustus uit Spanje en het was aanvankelijk onduidelijk waar hij zich precies bevond. Twee weken later bevestigde het koninklijk paleis dat hij naar de Verenigde Arabische Emiraten was vertrokken. De 82-jarige Carlos wordt achtervolgd door beschuldigingen van omkoping en corruptie.