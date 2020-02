’Harry wordt gastspreker over mentale gezondheid’

Ⓒ Getty Images

Nadat eerder bekend werd dat prins Harry gesprekken voert met de Amerikaanse bank Goldman Sachs, is er nu ook meer duidelijk over het werk dat hij eventueel gaat doen. De prins zou ingezet worden als gastspreker voor de online interviewserie Talks at GS. Hij zou met name de onderwerpen mentale gezondheid en de behoeften van militaire veteranen willen behandelen. Dit meldt Reuters.