Tips voor het weekend: Kunst in beweging

Haal het doek maar op

Ze zijn in Nederland bekend geworden als acteurs, maar deze ’oudjes’ hebben ook andere artistieke kwaliteiten, zoals schilderen en fotograferen. In de Amsterdamse galerie Zo Mooij is vanaf dit weekeinde t/m 5 april de groepsexpositie ’Het andere doek’ te zien, met werken van Peter Faber, Carry Tefsen, Hans Dagelet, Bruni Heinke en Serge-Henri Valcke. De officiële opening is komende zondag 8 maart 16 uur.

Van Faber (76), in april weer te zien op TV in Beter laat dan nooit, zijn vrolijk gekleurde doeken te zien, evenals van zijn collega Carry Tefsen (81), bekend als Mien Dobbelsteen in Zeg ’s AAA, die intense abstracte schilderijen maakt. De Vlaming Serge-Henri Valcke (75) heeft zich na komedieserie In de Vlaamsche Pot en het theater toegelegd op de fotografie en Bruni Heinke (79), ooit Helen Helmink in GTST, schildert rijen ’mannetjes’ en ’vrouwtjes’ - en wilde als kind al naar de kunstacademie. Hans Dagelet (75) ten slotte is behalve acteur en muzikant ook kunstenaar, hij bewerkt onder meer krantenfoto’s en affiches.

info: zomooij.com

Gifkikkers en -slangen

In de tentoonstelling GIF, in het Natuurmuseum Frysland te Leeuwarden, zijn nog dit hele jaar levende giftige slangen, spinnen, kikkers en schorpioenen te zien. Eén grote zaal en drie tenten herbergen fraai ingerichte terraria met de dieren. Ze worden goed verzorgd en planten zich zelfs voort: in het lab zijn vooral jonge slangen te zien. Het museum werkt voor het welzijn van de griezelige, maar vooral mooie beestjes, samen met Naturalis Biodiversity Center Leiden en het Spaanse bedrijf Grupo Atrox.

Rond GIF is een uitgebreid programma met lezingen, excursies en andere activiteiten. Meer informatie hierover is te vinden op natuurmuseumfryslan.nl

Museumnacht in 010

Als het Corona-virus geen roet in het eten gooit, valt er in de nacht van zaterdag op zondag in Rotterdam allerlei spannends te beleven. Tijdens de Museumnacht zijn er de gekste activiteiten in de vele musea en galeries die de Havenstad rijk is.

Begin je avond bijvoorbeeld bij Weelde, waar chef Marnix Lange ter plekke aan tafel unieke ’eetschilderijen’ bereidt. Deze eetbare kunstwerken kunnen daarna met een goed glas wijn verorberd worden. Met een goed gevulde maag kun je vervolgens een van de zes verschillende routes volgen.

Rotterdamse Museumnacht. Ⓒ Foto Aad Hoogendoorn

Ben jij een avontuur, een artistieke doorzakker, dromer, echte kunstkenner een nachtvlinder of toch vooral een denker? Stap als dromer bijvoorbeeld in de bus van Verhalenhuis Belvédère en luister naar de verhalen van Rotterdammers geworteld over de hele wereld. In het Verhalenhuis zelf vind je onder meer een Chinese proeverij, en muziek o.a. Wavey Honey & Amy en Nina Fernande. Of kom ’sterren’ kijken in de Aboriginal Art Gallery.

Maar ook los van die routes valt er genoeg te beleven. Kom bij Vendu kijken of je het verschil tussen kunst en kitsch ziet of waag in het Belasting & Douane Museum een gokje aan de roulettetafel zonder iets op het spel te zetten.

Info: museumnacht010.nl

Langs eeuwenoude hofjes

De historische binnenstad van Utrecht telt tal van mooie hofjes en verborgen binnenplaatsen. Tijdens een Hofjeswandeling neemt een gids de bezoeker mee langs eeuwenoude plekken en vertelt van alles over de geschiedenis.

Een tocht via steegjes en gangetjes, langs ingetogen museumtuinen, oude kloosters en tuinen vol groen midden in de stad. Plaatsen waar je normaal gesproken waarschijnlijk zo voorbij zult lopen of zelfs niet in de buurt komt, maar die wel elk hun eigen verhaal hebben. De gids kent de leukste anekdotes en feitjes over de geschiedenis en de bewoners van vroeger tot nu.

Enkele hoogtepunten zijn: het rijksmonument Mieropskameren, het pittoreske Bruntenhof, de binnenplaats van het Margaretenhof, het Regulierenklooster en het Abraham Dolehof. De Hofjeswandeling - iedere gids heeft zijn eigen route - wordt vanaf zaterdag om de week georganiseerd. Reserveren is noodzakelijk.

Info: cicerones.nl