Kleinkinderen Corry zijn niet van hun vader!

Lang heeft zangeres Corry Konings voor de buitenwereld verborgen kunnen houden dat er een einde was gekomen aan het huwelijk van dochter Sharona de Vries met Wouter Reneman, én het drama dat daar aan vooraf ging. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een drama van jewelste speelde zich, in alle geheim, af in de familie van CORRY KONINGS. Vier jaar na het groots gevierde huwelijk van haar dochter SHARONA met ’droomman’ en Corry’s ’ideale schoonzoon’ WOUTER RENEMAN, is diens leven volledig ingestort. ’Hun’ kinderen bleken niet van hem en hij is in één klap alles kwijt: zijn huis, gezin én grote liefde.