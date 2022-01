Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog 2022 – aflevering 5 Wie is de Mol: Everon Jackson Hooi verdient een Oscar

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ AvroTros

Zeven spelers waren zaterdagavond nog over in de Wie is de Mol?-arena in oogstrelend Albanië. Over de helft van het avontuur, dat knotsgekke vormen begint aan te nemen, kreeg de Mol een dure grap te verduren. Of kan het follow the money-principe eigenlijk sowieso de prullenbak in?