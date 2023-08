Wendy van Dijk geveld door knokkelkoorts

Van Dijk deelt een foto van zichzelf waarop ze in bed ligt. De presentatrice vermoedt dat zij het virus in Thailand heeft opgelopen. „Enige remedie is paracetamol”, schrijft Van Dijk.

Klachten die bij knokkelkoorts horen zijn plotselinge koorts met koude rillingen, heftige hoofdpijn en pijn achter de ogen. Een medicijn tegen de klachten is er niet. Geadviseerd wordt om paracetamol te nemen en genoeg te drinken.