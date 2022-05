Premium Het beste van De Telegraaf

’Wat is kleine Claire groot geworden!’ Zieke Nadège emotioneel door weerzien met Meilandjes

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

„Wat heb ik ze gemist en wat zijn ze lief voor me geweest.” Het weerzien tussen Nadège en haar voormalige werkgever zorgde voor veel emoties. Ⓒ Weekblad Privé

Het zijn zware tijden voor de zieke Meiland-huishoudster Nadège Coffinet, maar een lichtpuntje was deze week het verrassingsbezoek van haar Nederlandse vrienden uit Noordwijk. „Ze hebben me opgehaald en we zijn samen teruggegaan naar het kasteel waar we vroeger zo hebben gelachen en plezier hebben gehad.”