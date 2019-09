’J-Lo, je hebt bloed aan je handen’

J-Lo was op het filmfestival voor de première van haar film Hustlers. Terwijl ze poseerde op de rode loper, begonnen leden van de groep Vegan anti-fur te schreeuwen. De actrice probeerde het lawaai te negeren, maar het zou volgens TMZ onmogelijk zijn geweest ze niet te horen.

Jennifer Lopez staat erom bekend bont te dragen en ook in de trailer van Hustler is een scène waarin bont te zien is. Het is niet duidelijk of dat echt of nepbont is.

Ze mocht dan op de rode loper bespot worden, op Instagram is J-Lo onverminderd populair en bereikte ze zaterdag zelfs haar 100 miljoenste volger.

