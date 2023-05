Britney Spears en moeder eindelijk herenigd: ’Tijd heelt alle wonden’

„Nadat ik heb kunnen uitleggen wat ik extreem lang voor me heb gehouden, voel ik me zo gezegend dat we konden proberen om dingen goed te maken”, schrijft Britney in haar bericht, waarbij ze een jeugdfoto van zichzelf deelt. „Ik hou zoveel van jou!”, spreekt ze uit richting haar moeder. De zangeres zegt gezegend te zijn dat haar moeder en zij weer „samen koffie kunnen drinken”. „Laten we daarna gaan winkelen!”

De Amerikaanse entertainmentsite TMZ berichtte donderdag al over een hereniging tussen Britney en Lynne. De zangeres bevestigt nu dus dat zij en haar moeder elkaar weer hebben ontmoet.

Na de juridische strijd over haar curatele met haar vader Jamie Spears kreeg Britney het ook aan de stok met haar moeder. Zij betichtte haar er destijds van een groot aandeel te hebben gehad in de periode dat ze onder financieel toezicht stond van haar vader. Britney stond na haar zenuwinzinking in 2007, sinds 2008 onder curatele. Aan dat financieel toezicht kwam in 2021 een einde.