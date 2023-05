’Britney Spears herenigd met moeder na jarenlang conflict’

Britney Spears en moeder Lynne Spears hebben elkaar woensdag kort ontmoet in Los Angeles, in de Amerikaanse staat Californië. Volgens entertainmentwebsite TMZ zou een verzoening in de maak zijn. De 41-jarige zangeres kreeg het onlangs, naast de juridische strijd die ze tegen haar vader voerde, ook aan de stok met haar moeder.