Even leek de Televizierring een ordinaire populariteitsprijs te worden

Even Tot Hier (BnnVara) wint de Gouden Televizier-Ring voor beste televisieprogramma. Het satirische nieuwsprogramma van cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe kreeg meer stemmen dan Het Jachtseizoen (SBS6) en De Bevers (RTL 5). Ⓒ ANP / ANP

Het BN’er-publiek in Carré had donderdagavond een duidelijke voorkeur voor Even tot hier (BnnVara) en Het jachtseizoen (RTL5). De handen gingen nauwelijks op elkaar voor de realityshow De Bevers. Dat laatste programma had ondanks magere kijkcijfers een imposante campagne om stemmen te trekken opgetuigd, maar daarmee leek de eens zo felbegeerde Televizierring tot een ordinaire populariteitsprijs te worden.