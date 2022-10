Televizieravond gered door winst Even tot hier

Maar al snel ringt de bel om het spektakel te laten beginnen. Het tempo zit er goed in. De nominaties worden, anders dan andere jaren, er doorheen gejast zonder dat dat vervelend is. Als eerste valt de Hallo, ik heb kanker van de EO in de prijzen in de categorie jeugd. De geëmotioneerde presentatrice Anne-Mar Zwart vertelt dat een van de kinderen die ze volgden voor het programma niets liever had gewild dan erbij zijn. „Onze lieve deelnemer Marleen is vorige week overleden. Ze had er onwijs naar uitgekeken, de jurk helemaal klaar. We gaan er een feestje van maken, met haar in ons hart.”

Om de avond na deze eerste prijs toch wat luchtig cachet te geven staan de geliefde rapper Donnie en René Froger klaar met een liedje. Soy Kroon (Jezus in The Passion) valt in de prijzen als talent, waarmee hij Splinter Chabot en Giel de Winter het nakijken geeft. Voor het populaire StukTV is het daarmee best een teleurstellende avond. Ondanks meerdere nominaties grijpen ze uiteindelijk mis.

Impact

Dat in de nieuwe categorie televisie-ster impact Boos in de prijzen valt, is geen verrassing. Programma’s „die iets losmaakten in de Nederlandse samenleving” komen in aanmerking voor deze award. Hij lijkt perfect aan te sluiten op wat Boos met het blootleggen van het schandaal bij The voice of Holland teweeg heeft gebracht. Vandaar dat GTST waarin aandacht werd besteed aan seksueel geweld en Make up your mind, met het streven naar een betere acceptatie van de LGBTQ- gemeenschap, hun nominatie lastig konden verzilveren in deze categorie. Boos-programmamaker Tim Hofman komt de prijs ophalen in zijn leren jas. Eerder deze week liet hij weten dat zijn pak maar voor de helft was aangekomen per post. Hij heeft die helft maar thuisgelaten, zo blijkt.

Ondertussen heeft het BN’er-publiek een duidelijke voorkeur qua gejuich bij Even tot hier (BnnVara) en Het jachtseizoen (RTL5). Bij de realityshow De Bevers is het in vergelijking met die twee muisstil als de oproepjes om te stemmen voorbijkomen. Pijnlijk voor John de Bever die met zijn vriend Kees in de zaal zit. Logisch is het ergens wel, want om de nominatie van De Bevers is veel te doen geweest. Het programma scoort zo rond de 300.000 tot 400.000 kijkers, en dat is niet bepaald een hit te noemen. De Bevers hebben echter een imposante campagne weten op te tuigen onder andere in Brabant, waardoor ze bij de laatste drie genomineerden zaten. Derksen die zijn steun uitsprak hielp daar ook bij. Ook Het jachtseizoen moet het vooral hebben van een online aanhang die simpelweg heel goed de weg naar het stemkastje weet te vinden. Oneerlijk, vonden velen vooraf.

Ordinair

Daarmee leek de felbegeerde Televizierring meer een iets te ordinaire populariteitsprijs te worden, en niet op een eerlijke manier. Het had nogal slecht afgestraald op de prijs als een programma als De Bevers dat niet zo goed bekeken wordt, toch zo’n prestigieuze prijs had kunnen binnenharken, terwijl Even tot hier qua kijkcijfers tegelijkertijd soms de twee miljoen aantikt.

Maar het grote publiek bleek het er met dit doemscenario in de lucht niet te bij hebben laten zitten en Jeroen Woe en Niels van der Laan van het satirische programma van BnnVara toch de prijs te gunnen. Met een overweldigende zeventig procent van de stemmen wonnen zij de felbegeerde televisieprijs. „Dankjewel, iedereen die op ons heeft gestemd, jullie zijn stuk voor stuk gewéldig”, richtte het duo zich tot de kijkers thuis.

Spanning

„Dit is een enorme eer voor ons, voor het hele team. We hadden het eigenlijk niet verwacht.” Een terechte winnaar en iedereen van de NPO, blijkt na afloop behoorlijk in zijn nopjes met deze toch ergens onverwachte winst van meerdere programma’s van de publieke omroep.

Nu de spanning weg is, is de sfeer in Carré een stuk gezelliger. De loempia’s en andere hapjes vinden nu wel gretig aftrek (van een vegamenu is bij de AvroTros blijkbaar nog geen sprake). Van enig venijn bij de verliezers is niks te merken, stuk voor stuk zeggen ze al „dankbaar” geweest te zijn voor de nominatie. Maar goed, het zijn dan ook voornamelijk acteurs, die hun emoties redelijk kunnen verbergen. De drank vloeit ondertussen rijkelijk en tot het laatste moment is de theaterzaal afgeladen. Na twee jaar corona is er behoefte aan een ouderwets feestje, zo blijkt.