René en Natasja Froger: Toppers-concerten keren dit jaar terug

„Dat het gaat komen is zeker, maar wanneer en hoe en wat...”, zo hield Natasja het spannend. Volgens René kan hij het „nog niet” zeggen.

In november gaven de Toppers voor het eerst in 3,5 jaar tijd weer optredens in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Vanwege de coronacrisis kon het bekende kwartet, dat naast Froger bestaat uit Jeroen van der Boom, Gerard Joling en Jan Smit, niet eerder optreden.

De Toppers zijn al achttien jaar een begrip in Nederland. Vorig jaar speelde de groep zijn 50e show in de ArenA. Geen enkele andere act gaf zoveel concerten in het Amsterdamse voetbalstadion.