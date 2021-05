Nikkie de Jager: ’Laat me niet de laatste transgender bij Songfestival zijn’

„De laatste keer dat er transvertegenwoordiging was, was met Dana International”, zei De Jager in Op1 over de Israëlische zangeres die in 1998 het Eurovisie Songfestival won met Diva. „En toen was er een groot gat met helemaal niks en nu was ik er gelukkig. Maar alsjeblieft, laat mij niet de laatste zijn.”

De Jager, die vorig jaar bekendmaakte dat ze transgender is, kreeg ’ontzettend veel’ positieve reacties op haar presentatiewerk. „Dit was vanaf dag één mijn allergrootste droom en ik heb oneindig veel tranen gelaten, net ook weer.”

Iets unieks

Volgens medepresentator Jan Smit gebeurde er ’iets’ in de zaal zodra De Jager ten tonele verscheen waardoor de andere drie presentatoren naar de achtergrond verdwenen. „Dan is het: leuk dat wij er ook waren”, zei de Volendammer over hemzelf, Chantal Janzen en Edsilia Rombley. „Jij hebt iets unieks.”

De Jager zelf is vooral blij dat ze de kans heeft gekregen zo’n groot evenement te presenteren. „Ik vind het fijn dat ik het vertrouwen heb gekregen van AVROTROS, de EBU, van iedereen. Dat het gewoon kon en dat het mocht.”

Of haar telefoon nu roodgloeiend staat met aanbiedingen, weet De Jager niet. „Dat moet je mijn manager vragen, ik heb dat genegeerd. Ik wil nu vooral slapen.