Justin Bieber lanceert nieuw album

Bieber telde op zijn sociale media af naar het moment dat het nieuwe album verkrijgbaar zou zijn. Hij bedankte op Instagram de artiesten die meewerkten aan de plaat, zoals Quavo, Post Malone, Lil Dicky, Travis Scott, Kehlani en Summer Walker.

Vanaf zaterdag zijn ook tickets verkrijgbaar voor de bijbehorende tour. Het eerste concert vindt plaats op 14 mei in Seattle. Tot nu toe zijn er alleen nog maar concerten gepland in de Verenigde Staten en Canada. Over internationale shows is nog niets bekend.