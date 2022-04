Oekraïense Songfestivalgroep start met promotietour

Sinds het begin van de Russische invasie waren de bandleden van Kalush Orchestra betrokken bij de strijd. Een van hen meldde zich aan het front en vocht actief mee, terwijl frontman Oleh Psiuk zich bezighield met vrijwilligerswerk. Zo hielp hij mensen bij het vinden van onderdak en medicijnen. Een ander lid maakte camouflagenetten en molotovcocktails.

Volgens UA:PBC heeft de groep besloten Oekraïne te verlaten omdat ze met de aandacht die ze kan krijgen haar land ook beter kan helpen. De groepsleden zullen bij een aantal pre-party’s voor het songfestival optreden. Of dat ook op Eurovision in Concert volgende week in Amsterdam zal zijn, is nog niet bekendgemaakt. De details worden naar verwachting in de komende dagen openbaar gemaakt.

De omroep heeft met de officiële autoriteiten in Oekraïne geregeld dat de mannen het land kunnen verlaten. Daar zijn voor jonge mannen wegens de oorlog restricties aan verbonden.

Kalush Orchestra is sinds het begin van de oorlog torenhoog favoriet om het songfestival te winnen. De groep doet net als Nederland mee in de eerste halve finale op 10 mei. De finale is op 14 mei.